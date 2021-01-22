AKINCI PT-3'ün testleri başarıyla tamamlandı
İlk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3"ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'nin merakla beklediği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3'ün testleri başarıyla tamamlandı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 ile selfie yaptı.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'' notunu düştü.
#AKINCI PT-3...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 21, 2021
Yuvadan uçmadan önce evde son selfie... #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/ok1L1X0BMn
61 farklı testten başarıyla geçmişti
Selçuk Bayraktar daha önce, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın, 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini vermişti.
AKINCI TİHA, ilk uçuşundan itibaren geçen yaklaşık bir yıllık sürede, 61 farklı testi başarıyla tamamlamıştı.