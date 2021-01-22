Türkiye'nin merakla beklediği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3'ün testleri başarıyla tamamlandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 ile selfie yaptı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'' notunu düştü.

61 farklı testten başarıyla geçmişti

Selçuk Bayraktar daha önce, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın, 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini vermişti.

AKINCI TİHA, ilk uçuşundan itibaren geçen yaklaşık bir yıllık sürede, 61 farklı testi başarıyla tamamlamıştı.