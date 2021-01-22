Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 02:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Wilmes ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temasları sürüyor. Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Wilmes ile Egmont Sarayı'nda görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 2023 yılının Türkiye ile Belçika arasındaki diplomatik ilişkilerin 185. yılı olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Belçika’da birlikte yaşama kültürünün sembolü olan Türk vatandaşlarıyla ilgili konuları Wilmes ile ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizin gölgelenmesine izin vermeyelim. AB ile ilişkilerimizde Belçika’nın desteğinden memnuniyet duyacağız" ifadesini kullandı.
Etiketler: AB Belçika Mevlüt Çavuşoğlu
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