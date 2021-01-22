Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Wilmes ile Egmont Sarayı'nda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 2023 yılının Türkiye ile Belçika arasındaki diplomatik ilişkilerin 185. yılı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Belçika’da birlikte yaşama kültürünün sembolü olan Türk vatandaşlarıyla ilgili konuları Wilmes ile ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizin gölgelenmesine izin vermeyelim. AB ile ilişkilerimizde Belçika’nın desteğinden memnuniyet duyacağız" ifadesini kullandı.