CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın seçim beklediğini söyledi. Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını da değerlendirdi.

Kırşehir'de esnaf ve çiftçi temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları kaydetti;

Türkiye'nin gündeminde olur olmaz bu ayrı bir şey ama bu Türkiye'nin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor, herkes. Neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun diyorlar önümüze. Yeter diyorlar.

"Artık halkın kararına başvurmalıyız"

Derin bir siyasal sorumsuzluk var Türkiye'de. Bu siyasal sorumsuzluğu bitirmek zorundayız halkla beraber. Halkın hakemliğine başvurma zamanıdır artık.

"Adaleti sağlaması ve haksızlığı gidermesi açısından önemli"

Anayasa mahkemesinin Enis Berberoğlu için verdiği karar çok önemli. İki açıdan önemli. Bir, adaleti sağlaması açısından, haksızlığı gidermesi açısından önemli. İkincisi ise bozulan adalet sisteminin tekrar düzelmesi için umarım kararı uygulamayan hakimlerin kulağına küpe olur bu açıdan önemli.