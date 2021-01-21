Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 22:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin aşı olduğu anları paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde COVID-19 aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
Koca, COVID-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" değerlendirmesinde bulundu.
85 yaş üzeri büyüklerimizin aşıları evde yapılıyor. Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz. pic.twitter.com/jhwKKCyDUz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 21, 2021
Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
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