Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde COVID-19 aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Koca, COVID-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" değerlendirmesinde bulundu.

85 yaş üzeri büyüklerimizin aşıları evde yapılıyor. Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz. pic.twitter.com/jhwKKCyDUz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 21, 2021

Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

