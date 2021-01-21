Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, 31 kişiye kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Burada yapılan aramada ise bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Tabancanın sahibi ile iş yerinde kumar oynattığı belirlenen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.