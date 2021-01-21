Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanlıktan hazır döner işletmesindeki hijyen kuralı ihlaline ceza
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir videoya konu olan ve sağlık koşullarına aykırı şekilde paketleme yapıldığı görülen bir hazır döner işletmesini denetledi. Denetim sonucunda işletmeye cezai işlem uygulandı.
Hazır döner paketleyen iki kişinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde çalışanların hem maske takmadığı hem de müzik eşliğinde etlerle oynadığı görüldü.
Hijyen kurallarını hiçe sayan çalışanların bu yaptıkları Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi. Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edildi.
Denetimler sonucu gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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