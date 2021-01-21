Hazır döner paketleyen iki kişinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde çalışanların hem maske takmadığı hem de müzik eşliğinde etlerle oynadığı görüldü.

Hijyen kurallarını hiçe sayan çalışanların bu yaptıkları Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi. Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edildi.

Denetimler sonucu gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

