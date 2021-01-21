Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: "Askeri kayakçılık eğitimi" düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "askeri kayakçılık eğitimi" düzenlendiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Derin kar ve şiddetli soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 'KIŞ-2021 Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında planlanan Askeri Kayakçılık Eğitimi, 3'üncü Ordu Komutanlığında görevli askeri personelin katılımıyla gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, ‘’KIŞ-2021 Tatbikatı’’ hazırlıkları kapsamında planlanan Askerî Kayakçılık Eğitimi, 3’üncü Ordu Komutanlığında görevli askerî personelin katılımıyla gerçekleşti.#MSB #TSK pic.twitter.com/D2wVhLqhOH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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