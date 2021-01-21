Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Derin kar ve şiddetli soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 'KIŞ-2021 Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında planlanan Askeri Kayakçılık Eğitimi, 3'üncü Ordu Komutanlığında görevli askeri personelin katılımıyla gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.