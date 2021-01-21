Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazimağusa'da 5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
KKTC'nin Gazimağusa kentinde saat 17.27'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı 55 kilometre derinlikte kaydedildi. Merkez üssü Gazimağusa olan 5 büyüklüğündeki deprem 17.27'de meydana geldi.
Deprem Gazimağusa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Etiketler: Deprem KKTC Son Dakika
Son Haberler
- 18:49
- 18:44
- 18:42
- 18:40
- 18:36
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz