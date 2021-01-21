Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı 55 kilometre derinlikte kaydedildi. Merkez üssü Gazimağusa olan 5 büyüklüğündeki deprem 17.27'de meydana geldi.

Deprem Gazimağusa'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.