Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı
HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine zafer işareti yaptı. Acılı ailelerin tepkisini çeken HDP'li milletvekili ile aileler arasında gerginlik çıktı.
HDP'li bazı milletvekilleri, Diyarbakır il binasında gerçekleştirilen bir programa katıldı. Evlat nöbetindeki aileler, parti binasından çıkan milletvekillerine seslerini duyurmak istedi.
HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun, ailelere yönelik zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.
HDP'li vekile tepki gösteren evlat nöbetindeki Celil Begdaş fenalaştı. Begdaş'a sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, HDP'li milletvekilleri ise makam araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.
Etiketler: HDP Evlat Nöbeti
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