Zeytin Dalı Harekatı ile 3 yıl önce terörden temizlenen Afrin’den kaçanlar evlerine döndü. İlçenin nüfusu 500 bini aştı. Savaş nedeniyle geleceklerini erteleyen gençler, yeni başlangıçlar yapıyorlar. Kimi davullu zurnalı düğünler yapıyor, kimi üniversiteye devam ediyor. Kadınlar ise özgürce çarşı pazarda alışveriş yapıyor. Zeytin bahçeleri ile ünlü Afrin’in 3 yıl önceki halinden neredeyse tamamen sıyrılmış.

Suriye’de 2011 yılında patlak veren iç savaş, ülkede yönetim boşluğuna neden oldu. Bunu fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ uluslararası güçlerin açık desteği ile Türkiye’nin güney sınırında terör koridoru kurma girişiminde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ, Fırat Nehri’nin batısında bulunan Cerablus, El Bab, Rai ve Azez kentlerini, PKK/YPG ise Afrin’i işgal etti. Terör koridorunu beka sorunu olarak gören Türk ordusu Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünü bölgeden çıkararak adeta teröristlerin kökünü kazıdı. Ancak güney sınırlarda tehdit devam ediyordu. Zira Cinderes ve Afrin’den Kilis ve Reyhanlı’ya atılan havan topları sivilleri hedef alıyordu.

Mehmetçik, Afrin'i teröristlerden temizledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ açıklaması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018’de Afrin’deki terör örgütü hedeflerine Zeytin Dalı Harekatı başlattı. Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu ile birlikte destan yazarak operasyonun 58. gününde Afrin kentini terör örgütü unsurlarından temizledi. Aradan gecen 3 yılda terör örgütü PKK/YPG’ye ait izler birer birer yok edildi.

Cennet meyvesi olan zeytin, dünyada barışın simgesi olarak görülüyor. Afrin ise 20 milyon zeytin ağacı içerisinde kurulmuş bir bahçe. Türkiye, yöre halkına barış ve kardeşlik elini uzatmak için operasyona bu nedenle Zeytin Dalı Harekatı adını vermişti.

Bomba ve silah izleri bulunan evlerden eser yok

Zeytin Dalı Harekatı’nın 3. yıl dönümü için 1 yıl aradan sonra Afrin’e gidiyoruz. Güvenli bölgedeki değişim trafiğin yoğunluğu ile kendini gösteriyor. Daha önce evsiz kalan insanların eşyaları ile yükülü kamyonetler artık ticari mallar taşıyor. Bomba ve silah izleri bulunan evlerden eser yok. Bozuk yollar asfaltlanmış, orta refüjlere bölge iklimine uygun ağaçlar dikilmiş. Kısacası teröristlerin tuzakladığı bombalar ile tahrip edilen şehir Hatay Valiliğinin planlı koordinasyonuyla küllerinden doğmuş.

Türkiye şifa dağıtıyor

Kentin elektrik enerjisi Türkiye’den sağlanıyor, içme suyu sıkıntısı ise Meydanki Barajı'yla giderilmiş. Türkiye'nin desteği ile 2 hastane ve 26 sağlık merkezi oluşturulmuş. 3 yılda 2 milyon kişi ücretsiz sağlık hizmeti almış. Hastanede doğan bazı çocuklara Recep Tayyip ve Emine isimleri veriliyor.

Diyaliz merkezinde tedavi gören Ahmed Sadık isimli hasta Türkiye’den geldiğimizi fark edince “Allah Türk halkı ve yöneticilerinden razı olsun, bu makine olmasaydı böbrek sancısından ölecektim” diyor. Türkiye bölgede sadece yaraları sarmıyor, kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor.

Camisi olmayan köylerde yeni cami inşa edilecek

İlçede terör örgütü tarafından kapatılan veya tahrip edilen 194 cami ibadete açılmış. Müslüman halk artık korkusuzca ibadetlerini yerine getiriyor. Camisi olmayan 100 köyde ise yeni cami inşa edilecek. Afrin Müftüsü Selahaddin Kero, çocuk ve gençlerin tekrar Kur’an-ı Kerim ile tanıştıklarını, 3 yılda yüzlerce hafız yetiştirdiklerini anlatıyor.

263 okulda 63 bin öğrenci eğitim alıyor

Türkiye’nin desteği ile oluşturulan yerel meclisler cehalete karşı savaş açmış. Eğitim-öğretime açılan 263 okulda 63 bin öğrenci eğitim alıyor. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde ise Afrin Eğitim Fakültesi kurulmuş. Eğitim dili Arapça, Türkçe zorunlu ders. İngilizce ve Kürtçe dersleri seçmeli ders olarak alınabiliyor. Bu üniversitenin mezunları, uluslararası geçerliliğe sahip diploma sahibi olacak. Üniversite ilk mezunlarını ise 2023'te verecek. Geleceğe yeni meslekleri ile adım atan 320 genç, hep bir ağızdan ülkelerindeki karanlık günleri ilim ve irfanla yenerek yarınları aydınlatacaklarını söylüyor.

Bu yıl üniversiteye kaydını yapan Zeynep Ebdulhalim, “Suriye cehaletten ötürü bu hale geldi. İnsanlar eğitim görürse sorunun çözüleceğine inanıyorum. Kalemin silahtan güçlü olduğu kanısındayım. Biz Türkiye’nin kurduğu üniversitelerde okuyup aydınlık geleceğe koşacağız” diyor.

Can ve mal güvenliği sağlandı, gençler özgürleşti

Yıllarca terörle anılan Afrin artık huzur, barış ve istikrar şehri olarak görülüyor. Emniyetin sağlanması ile birlikte Afrin’in gerçek sahipleri evlerine dönmeye başlamış. İdlib bölgesinden gelen göç ile birlikte şehrin nüfusu 500 bini aşmış. Kentin ‘Demografik yapısı değiştiriliyor’ iddialarına Afrin Meclis Başkanvekili Muhammed Reşit tepki gösteriyor.

“İnsanların evlerine dönmeleri için hukuk komisyonu kurduk. Ancak PKK/YPG yaklaşık 250 bin Kürt kardeşimizi kamplarda tutarak evlerine dönemlerine izin vermiyor. Herkesin can ve mal güvenliği mevcut daha önce Afrin’de yaşayan herkes emniyet içinde evlerine gelebilir.”

Zeytin Dalı Harekatı hem Afrin’i hem de gençleri özgürleştirmiş. Terör korkusuyla Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan binlerce Afrinli genç, Türkiye’nin kontrolündeki güvenli bölgelere geri dönüş yapmış.

7 yıl Türkiye’de kaldıktan sonra Afrin’e dönen Mesut Muhammed, “PKK/YPG çocukları kaçırıp zorla ellerine silah veriyordu. Ben de terörist kıyafeti giymemek için İstanbul’a kaçtım. Aile ve vatan özlemi yaşadım. Türk ordusunun Afrin’i kurtarması sonrası evime ve aileme kavuştum. Eczane açtım ilaç satıyorum. Hiçbir zaman bu kadar emniyetli ve özgür olmamıştık” diyor.

Afrinli kadınlar çarşıda rahatça dolaşıyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı başta Cinderes olmak üzere Afrin’e hayat vermiş. 500 civarında zeytinyağı, sabun, kömür, tekstil ve ayakkabı atölyesi açılmış. Ekonominin canlandığı şehirde kuyumcu ve döviz büroları dikkat çekiyor. Suriye parasının değer kaybetmesi nedeniyle çarşı pazarda alışveriş çoğunlukta Türk lirası ile gerçekleşiyor. Afrin sokaklarındaki huzur kadın ve çocuk hareketliğinden anlaşılıyor. Daha önce can güvenliği nedeniyle evlerinden çıkamayan kadınlar siyah alışverişlerini korku ve telaşa kapılmadan yapıyor. Çocuklar ise mahalle aralarında çeşitli oyunlar oynuyor.

Afrin'de düğünler yapılıyor

Türkiye, harekat ile hem terör koridorunu ortadan kaldırdı hem de mazlumların umudu oldu. Afrin’de 3 yılda büyük değişimler yaşandı. Terör örgütünün pençesinden kurtulan gençler artık geleceğe yönelik adımlar atarak hayallerini gerçekleştiriyor. Bu düğünlerden biri de Necah Hüseyin ile Muhammed İsmail'in. Gelinlik ve damatlık giyilmiş davul zurna eşliğinde pasta kesiliyor.

Gençler türkü söylüyor

Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Afrin’de kültür ve sanat alanında da büyük değişimler yaşanmış. Müzikle uğraşan Afrinli Kürt gençler, "Koma Awaz" adında bir grup kurmuş. Gençler yaptıkları şarkılara Afrin manzaraları eşliğinde klip çekerek sosyal medyada yayınlıyor. Bir zamanlar zorla silah altına alınan gençler, şimdi bağlamalar eşliğinde zeytin bahçelerinin kenti Afrin’de kardeşlik ve barış türküleri söylüyorlar.

Haber: Ahmet Yukuş