Yangın, Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde Hindistan Serum Enstitüsü bünyesinde bulunan inşaat halindeki binada çıktı.

Pune Belediye Başkanı Murlidhar Mohol, yangının söndürülmesinin ardından 5 kişinin cesedinin bulunduğunu belirterek, bu kişilerin büyük olasılıkla inşaat işçileri olduklarını söyledi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının, enstitünün yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı üretimini artırma planlarını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Aşı stoğu etkilenmedi

Yetkililer, yangının halihazırda COVID-19 aşısı üretilen tesislere sıçramadığını ve 50 milyon doz civarındaki stoğu etkilemediğini ifade etti.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısından bir milyar doz üretmek üzere anlaşma imzalamıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, geçen ay enstitünün 2021 sonuna kadar üretim kapasitesini 1,5 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Enstitü, 170'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

1966 yılında kurulan Hindistan Serum Enstitüsü, koronavirüs salgınından önce dahi her yıl 1,5 milyar doz aşı üretimi gerçekleştiriyordu.

Enstitünün ürettiği aşılar, 170'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.