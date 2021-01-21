Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
New York'ta helikopter düştü: 3 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
ABD'nin New York eyaletinde, eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Helikopter, Rochester Uluslararası Havaalanı'ndan kalktı, New York'un batısında yer alan Mendon kasabasında bir tarlaya düştü.
Kazada, helikopterde bulunan 3 asker hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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