Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE'li hava yolu şirketi FlyDubai, Katar seferlerine başlıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, 3 yıldan daha uzun süredir durdurduğu Katar uçuşlarını 26 Ocak itibarıyla yeniden başlatıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai Uluslararası Havaalanından, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanına günde 2 sefer yapılacak.
BAE'li Etihad Hava Yolları da dün, hükümetin onay vermesi durumunda 15 Şubat'tan itibaren Abu Dabi-Doha seferlerinin başlayacağını duyurmuştu.
Katar'a yönelik ambargo sonlandırıldı
Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın el-Ula kentinde bir araya gelmişti.
El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıran bir anlaşmaya imza atılmıştı.
BAE, Katar'la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının 9 Ocak'ta yeniden açıldığını açıklamıştı.
Son Haberler
- 14:10
- 14:06
- 14:08
- 13:52
- 14:04
Sıradaki Haber
Endonezya'dan Biden yönetimi değerlendirmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz