Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dubai Uluslararası Havaalanından, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanına günde 2 sefer yapılacak.

BAE'li Etihad Hava Yolları da dün, hükümetin onay vermesi durumunda 15 Şubat'tan itibaren Abu Dabi-Doha seferlerinin başlayacağını duyurmuştu.

Katar'a yönelik ambargo sonlandırıldı

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın el-Ula kentinde bir araya gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıran bir anlaşmaya imza atılmıştı.

BAE, Katar'la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının 9 Ocak'ta yeniden açıldığını açıklamıştı.