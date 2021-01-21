Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de, Başkan Moise’nin istifası amacıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Gösterilerde polisle karşı karşıya gelen protestoculardan bazılarının, plastik mermiyle yaralandığı söylendi.

Ekonomik krizdeki Haiti'de muhalefet liderleri, Moise'nin görevinden ayrılmasını talep ediyor.

Muhalefet koalisyonu Demokratik ve Popüler Birliğinin Sözcüsü Andre Michel, Haiti’de önceliğin başka bir ekonomik, sosyal ve siyasi sisteme verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Michel, iktidarı bırakmak istemeyen Moise'nin şubatta görevinden ayrılması gerektiğini ifade etmişti.

Hükümete karşı protestolarda 17 kişi ölmüştü

Önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül 2019'da hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Haiti’de Ekim 2020'de hükümet karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Protestolar devam edecek

Muhalefet taraftarları Haiti’de COVID-19 salgınıyla derinleşen ekonomik krizi protesto etmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda ürünleri dahil temel ihtiyaç maddelerine erişimde sıkıntılara ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sorununa tepki gösteriyor.