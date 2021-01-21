Güney Kore'de son 24 saatte 31'i yurt dışı kaynaklı 401 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 73 bin 918'e çıktı.

Ülkede son 1 günde 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 316'ya ulaştı.

Şimdiye kadar virüs bulaşan 60 bin 846 kişi sağlığına kavuştu.

2'nci seviyeye devam

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta bin 240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Geçen hafta 500 civarında seyreden vaka sayısı, önceki 2 günde 400’ün altında inmiş, dün ise 404 vaka tespit edilmişti.

Hindistan'da aşı yaptıranların sayısı 675 bine yaklaştı

Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 223 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 611 bin 719'a yükseldi.

10 milyon 265 bin 706 kişi iyileşti.

Son 1 günde 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, can kaybı 152 bin 906'ya yükseldi.

Ülkede 16 Ocak’ta başlayan COVID-19 aşı kampanyası kapsamında 674 bin 835 kişiye aşı yapıldı.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.