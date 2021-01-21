Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da son 24 saatte binden fazla ölüm
[Fotoğraf: AFP]
Almanya’da koronavirüs salgınında son bir günde 1013 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede 20 bin 398 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 88 bin 400’e yükseldi.
Toplam can kaybı ise 49 bin 783’e çıktı.
COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 bin 836 hastanın 2 bin 777'sinin entübe durumda olduğu açıklandı.
Ülkede şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Almanya
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