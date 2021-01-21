Ülkede 20 bin 398 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 88 bin 400’e yükseldi.

Toplam can kaybı ise 49 bin 783’e çıktı.

COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 bin 836 hastanın 2 bin 777'sinin entübe durumda olduğu açıklandı.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.