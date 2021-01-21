Çin'de son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 144 yeni vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 68'i Heylongciang, 33'ü Cilin, 20'si Hıbey, ikisi Şensi, biri Şandong eyaletlerinde, iki vaka da başkent Pekin'de görüldü.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 701 vaka tespit edildi.

Ülkede, 4 bin 635 kişi hayatını kaybederken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 82 bin 468 oldu.

Son vakaların, ülkenin güneyine göre daha soğuk hava koşullarının yaşandığı kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden artış gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülkede "Bahar Bayramı" olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere son 7 gün içinde negatif COVID-19 testi bildirme zorunluluğu getirildi.

Çok sayıda eyalet yönetimi seyahat edenlere karantina tedbirleri uygulayacağını açıkladı.

Ulusal sağlık yetkilileri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Bahar Bayramı

Bahar Bayramı ülkede göçmen olarak kentlerde çalışan işçilerin, taşradaki ve kırsal bölgelerdeki ailelerini ziyaret ettiği bir dönem olarak biliniyor.

Bayram süresince 1,7 milyar yolculuk yapılacağı tahmin ediliyor.

Başkent Pekin'de yurt dışından gelenler için 14 gün olan karantina süresinin 28 güne çıkarıldığı açıklandı. İlave 7 günlük sürede kişilerin kendilerini evrelerinde tecrit etmeleri istenirken, sonraki 7 günde "sağlık kontrolü" uygulanacak.

Kontrol süresinde kişiler rutin faaliyetlerine devam edebilecek ancak başkalarıyla bir araya gelemeyecek.

Sağlık kontrolü, Pekin'e yurt içinden gelen yolcular için de 14 günlük karantina süresinin ardından uygulanacak.