Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Han: Biden ile çalışmayı dört gözle bekliyorum
[Fotoğraf: AP]
Pakistan Başbakanı Imran Han, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.
Imran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticari ve ekonomik bağları artırma, iklim değişikliğine karşı koyma, kamu sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele, bölge ve uluslararası arenada barışı teşvik etme yoluyla daha güçlü bir Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini açıkladı.
I congratulate President @JoeBiden on his inauguration. Look forward to working with @POTUS in building a stronger Pak-US partnership through trade & economic engagement, countering climate change, improving public health, combating corruption & promoting peace in region & beyond— Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 20, 2021
Han, yemin ederek göreve başlayan Biden'ı kutladı.
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