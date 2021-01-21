Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın kabinesine Senato'dan ilk onay geldi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de Joe Biden dönemi resmen ve fiilen başladı. Biden'ın kabinesi onay almaya da başladı. Senato, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Avril Haines'in atanmasını onayladı.
ABD Başkanı Joe Biden, dün yemin ederek görevine başladı.
Biden'ın kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.
Haines, Senato'dan onay alan ilk isim oldu
Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.
10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senato'dan onay alan ilk isim oldu.
Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak tarihe geçti
Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.
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