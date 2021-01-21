ABD Başkanı Joe Biden, dün yemin ederek görevine başladı.

Biden'ın kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.

Haines, Senato'dan onay alan ilk isim oldu

Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.

10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senato'dan onay alan ilk isim oldu.

Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak tarihe geçti

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.