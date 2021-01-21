Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmadı.
Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 42 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusundaki Nazca eyaletine bağlı Marcona kentinin 62 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Peru, "Ateş Çemberi"nde yer alıyor
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Deprem
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