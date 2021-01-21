Birleşmiş Milletler (BM) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörlüğü'nün yayımladığı açıklamada, Mozambik'in kuzeyinde Cabo Delgado bölgesindeki çatışmaların neden olduğu insani krizden derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cabo Delgado'daki çatışmalar nedeniyle 565 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı" denildi.

'İnsani krizle mücadele için 254 milyon dolara ihtiyaç var'

Cabo Delgado'da çatışmaların arttığı ve insani durumun kötüleştiğinin altı çizilirken, bölgedeki insanların tamamen insani yardıma muhtaç hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgedeki altyapı ve güvenlik sorunlarıyla birlikte yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını da bölgedeki insani krizi daha sıkıntılı hale getiriyor" değerlendirmesi yapıldı.

Yardım kuruluşları ise Mozambik'in kuzeyindeki insani krizle mücadele etmek için 2021'de 254 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişi teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kalıyor.

Saldırılarda 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyon kişinin güvenlik kriziyle karşı karşıya.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.