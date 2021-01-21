ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin ettiği gün Demokratlar, Senato'da iki yeni senatörlerinin yemin etmesiyle önemli bir adım daha attı.

3 Kasım 2020'deki seçimlerde sonuçları netleşmediği için 5 Ocak'ta yapılan Georgia 2. tur seçimlerini kazanan Demokrat senatörler Jon Ossoff ve Raphael Warnock, Senato Genel Kurulu'nda yemin etti.

Bu sonuçla Demokratlar, Senato'da 50 senatöre ulaşırken, Cumhuriyetçiler de 50 senatörde kaldı.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğa sahip

Senatoya başkanlık eden Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de dün yemin ederek resmen görevine başlamasıyla Demokratlar, Senatodaki çoğunluğu yeniden ele geçirmiş oldu. Demokrat Harris'in, oylamalarda eşitlik olması durumunda oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bu sonuçla Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer de "Senato Çoğunluk Lideri" sıfatını kazandı.

Beyaz Saray'ın ardından Senato'da da çoğunluğu kazanan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu ellerinde tutuyor.