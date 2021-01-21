ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yemin töreninden saatler sonra, Amerika'nın İsrail Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabı "ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi" olarak değiştirildi. Ancak dakikalar sonra bu değişiklik geri alındı, hesap ABD'nin İsrail Büyükelçiliği olarak eski haline çevrildi.

ABD'nin yeni yönetiminin bu adımı İsrail ve Filistin konusunda politika değişikliğinin sinyali olarak yorumlandı.

Başbakanlık ofisinden Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanlık ofisi ise kendi döneminde İsrail yanlısı politikalar yürüten Trump için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu: Biden ile çalışmayı dört gözle bekliyorum

Yakın zamana kadar Trump ile resmini sosyal medya hesabının ana sayfasında payalaşan Netanyahu ise, Biden ve yardımcısı Kamala Haris'i tebrik eden bir mesaj yayınladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, mesajında, Biden ile on yıllar öncesine dayanan dostluğuna vurgu yaptı.

Tebrik mesajında İsrail ile Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının yanı sıra İran'a değinen Netanyahu, "ABD-İsrail ittifakını daha da güçlendirmek, İsrail ile Arap dünyası arasındaki barışı genişletmeye devam etmek ve başta İran'ın oluşturduğu tehdit olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.