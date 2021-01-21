Beyaz Saray önünde aracından inen Joe Biden, Pennsylvania Avenue'de ailesi ile yürüyerek kendisini bekleyenleri selamladı.

Başkan olarak Beyaz Saray'a ilk adımını atan Biden, kısa süre sonra Oval Ofise'e geçerek çok sayıda başkanlık kararnamesi imzalayıp eski Başkan Donald Trump'ın tartışmalı politikalarını iptal edecek.