Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da
[Fotoğraf: AA]
ABD Kongresinde düzenlenen yemin törenin ardından Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, buradan konvoyla Beyaz Saray'a geçti.
Beyaz Saray önünde aracından inen Joe Biden, Pennsylvania Avenue'de ailesi ile yürüyerek kendisini bekleyenleri selamladı.
Başkan olarak Beyaz Saray'a ilk adımını atan Biden, kısa süre sonra Oval Ofise'e geçerek çok sayıda başkanlık kararnamesi imzalayıp eski Başkan Donald Trump'ın tartışmalı politikalarını iptal edecek.
Etiketler: ABD Joe Biden Donald Trump Beyaz Saray
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