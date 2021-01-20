Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yemin ediyor. https://t.co/QqzBFjmJrc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 20, 2021

Biden'dan ilk mesajlar

Biden, yemin törenindeki konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Biden'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi.

- Kutuplaşmanın önüne geçeceğiz.

- Irkçılıkla birlikte mücadele edebiliriz.

- Uzlaşmazlıklar hiçbir zaman savaş nedeni olmamalı. Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz.

- Anlaşmazlıklar bölünmemize sebep olmamalı.

- Tüm Amerikalıların başkanı olacağım.

- Dünya ile yeniden el ele olacağız. İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız.

Trump törene katılmadı

Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı.

Törene ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.