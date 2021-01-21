Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, yazılı açıklamasında, göreve başlayan Joe Biden'ı tebrik ederek, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Katar Emiri Al Sani, Biden'a, görevlerinde başarılar dileyerek iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin gelişmesini beklediğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin resmi haber ajansı WAFA’dan yayımlanan mesajında, Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederek, "karşılaşacakları zorluklarda başarılar" diledi.

Abbas, adil bir barış sürecine hazır olduklarını vurgulayarak, "Bölgede ve dünyada barış ve istikrar için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.