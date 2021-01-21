BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşılmasındaki küresel çabalarını hızlandırmasını dört gözle beklediğini söyledi.

Biden'ın, Paris İklim Anlaşmasına yeniden katılma kararından duyduğu memnuniyeti aktaran Guterres, iklim krizinin üstesinden gelmek için Biden yönetimi ve diğer liderlerle yakından çalışacağının altını çizdi.

Biden yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü'ne de yeniden katılacağından memnuniyet duyan Guterres, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı koordineli mücadele için DSÖ'nün desteklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Trump'ın eleştirilen politikalarını değiştiren kararlar

ABD'nin 46. Başkanı Biden, göreve gelir gelmez Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmeye yönelik kararlar aldı.

Eski başkan Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı. Trump, COVID-19 salgınında Çin yanlısı tutum almakla ve başarısızlıkla suçladığı DSÖ'den de çekilmişti.