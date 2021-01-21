Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters, TRT Haber
Bağdat'ta art arda patlamalar: 32 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.
Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.
Iraklı yetkililer, daha sonraki açıklamalarında aynı meydanda iki patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalarda şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığını öğrenildi. Eylemi henüz üstlenen olmadı.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: Irak Son Dakika
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