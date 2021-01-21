İran'da son 24 saatte 93 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 57 bin 150'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 204 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 840'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 150'ye, vaka sayısının da 1 milyon 354 bin 520'ye çıktığını aktardı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 168'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 144 bin 549'a ulaştığını ifade etti.
Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 743 bin 951 olduğunu kaydetti.
Sözcü Lari, ülke genelinde 10 kentin kırmızı, 23 kentin turuncu, 163 kentin sarı ve 252 kentin de mavi olarak belirlendiğini söyledi.