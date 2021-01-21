İyi Parti'de ihraç tartışması devam ediyor. Parti kurullarında Ümit Özdağ hazırlığı var. Özdağ'ın İyi Parti'den tekrar ihraç edilmesi söz konusu.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partide FETÖ’cü tartışmasının fitilini ateşleyen isimdi. Parti yönetimi tarafından önce disipline sevk edildi, ardından partiden ihraç oldu. Ancak karar yargıdan döndü.

Gerekçeli karar İyi Parti’ye ulaştı

İyi Parti'de gözler mahkemenin açıklayacağı gerekçeli karardaydı. Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin o kararı partiye ulaştı.

Partinin ilgili kurulları gerekçeli kararı ele alarak, inceledi. İhraç kararını iptal eden mahkeme, kararında teknik hata yapıldığı kanaatine varıldı.

Peki, Ümit Özdağ için yeniden ihraç süreci işleyecek mi? İhraç konusu, çarşamba günü Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nda görüşülmedi.

Ancak, Ümit Özdağ'ın yeniden disiplin kuruluna sevki gündemde. Bunun hukuken uygun olmayacağını öne süren Özdağ'ın ise hangi adımı atacağı merak konusu.