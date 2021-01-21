Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 14:28
- 14:25
- 14:38
- 14:14
- 14:25
Sıradaki Haber
Ozan Güven hakim karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz