Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışları hakkında artan şikayet başvuruları üzerine saha denetimlerini artırdı.

Temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak'ta Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine fiyat denetimleri gerçekleştiren Bakanlık, 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünü inceledi.

500 bin liraya kadar para cezası verilebilecek

İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacak.

[Fotoğraf: AA]

375 firmaya 12 milyona yakın para cezası

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK, üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşuyor.

Kurul, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağladı. Temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayçiçek yağı, yumurta, bebek maması fiyatlarında denetimler arttı

Son dönemde Bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikayetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere denetimler arttı.

Üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istendi.

Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Reklam Kurulunun denetimleri hız kesmedi

Reklam Kurulunca yürütülen incelemeler sonucunda, 2020 yılında ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan ve COVID-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.