Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomotiv satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye 2020 yılında 30 Avrupa ülkesinin yer aldığı otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların, tedarik zincirlerine ve ihracata olumsuz etkileri görülürken bu dalgalanmalar ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.
Salgın sürecinde alınan önlemler sayesinde, Türkiye otomotiv satışlarında daha güçlü kaldı.
2019’a göre artış gösteren tek ülke
2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, otomotiv satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu.
2020 yılında ise, 2019’a göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile, en fazla otomobil satan 6’ncı ülke konumuna yükseldi.
Etiketler: İhracat Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Otomotiv
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