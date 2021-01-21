Koronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların, tedarik zincirlerine ve ihracata olumsuz etkileri görülürken bu dalgalanmalar ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.

Salgın sürecinde alınan önlemler sayesinde, Türkiye otomotiv satışlarında daha güçlü kaldı.

2019’a göre artış gösteren tek ülke

2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, otomotiv satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu.

2020 yılında ise, 2019’a göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile, en fazla otomobil satan 6’ncı ülke konumuna yükseldi.