İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından soruları cevapladı.

Akşener, 'HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradığı' yönündeki bir soruya, "İddia işte, bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil, bu çok enteresan bir şey." dedi.

İttifakların seçim zamanında konuşulacağının altını çizen Akşener, "Bizimki gerçekçi, bizimki iş birliği, bizimki seçmenin taleplerine göre oluşturulmuş bir işbirliği sistemi. Onun için biz bunu anlatmaktan yorulduk." diye konuştu.