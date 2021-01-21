Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:45Son Güncelleme:
Akşener: İttifaklar seçim zamanında konuşulur
Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradıkları yönündeki iddialar hakkında, "İttifaklar seçim zamanında konuşulur" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından soruları cevapladı.
Akşener, 'HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradığı' yönündeki bir soruya, "İddia işte, bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil, bu çok enteresan bir şey." dedi.
İttifakların seçim zamanında konuşulacağının altını çizen Akşener, "Bizimki gerçekçi, bizimki iş birliği, bizimki seçmenin taleplerine göre oluşturulmuş bir işbirliği sistemi. Onun için biz bunu anlatmaktan yorulduk." diye konuştu.
Etiketler: İyi Parti Meral Akşener
Son Haberler
- 15:42
- 15:44
- 15:28
- 15:24
- 15:40
Sıradaki Haber
Ümit Özdağ’ın ihracı yeniden gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz