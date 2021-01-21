CHP içindeki mektup tartışması sürüyor. Partinin HDP ile yakınlaşmasından rahatsızlık duyan İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'na eleştiri mektubu yazdı.

Mektuba tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinde Genel Başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel Başkandan randevu alınır, gelinir konuşulur" dedi.

Kılıçdaroğlu, parti politikalarını ve kendisini eleştiren vekiller ile henüz görüşmedi. Salı günü Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in iki isim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Parti yönetimini eleştiren iki isim özellikle HDP ile yakınlaşmanın bitirilmesi konusunda bir adım bekliyor.

İnce'nin kuracağı partiye katılacakları iddia edildi

Kulislere göre ise CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, Mart ayında Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacak.

"CHP içerisinde kalmak istiyorlarsa başımızın üzerinde yeri var"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Arkadaşlar belli bir siyasi tercih noktasına gelmişlerse kendileri bilir, yolları açık olur. Hayır öyle değil, CHP içerisinde kalmak istiyorlarsa başımızın üzerinde yeri var. Ama bu tür tartışmalarla partiyi yıpratmak particilikle bağdaşmaz." dedi.