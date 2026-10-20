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Ekonomi
AA 20.10.2026 12:25

Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 9 ayda 322 milyon doları aştı

Karadeniz Bölgesi'nden yılın ocak-eylül döneminde yapılan su ürünleri ihracatı, 322 milyon 393 bin 650 dolara ulaştı. Su ürünlerine en çok talep Rusya, Yunanistan ve Belarus'tan geldi.

Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 9 ayda 322 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den yılın 9 ayında 31 ülkeye dış satım yapıldı.

Bölgeden bu dönemde 43 bin 49 ton su ürünü ihraç edilerek 322 milyon 393 bin 650 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde yurt dışına 278 milyon 729 bin 24 dolar karşılığında 38 bin 906 ton su ürünleri satılmıştı. Böylece Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yıllık bazda miktar bakımından yaklaşık yüzde 11, değer bakımından yüzde 16 arttı.

Su ürünlerine en çok talep Rusya, Yunanistan ve Belarus'tan geldi.

Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 126 milyon 665 bin 630 dolar, Yunanistan'a 47 milyon 970 bin 12 dolar ve Belarus'a 34 milyon 460 bin 737 dolarlık su ürünü gönderildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde satış yapılmayan Filipinler, Çekya, Portekiz, Avustralya, Özbekistan, Lübnan ve İrlanda'ya bu yıl su ürünü ihraç edildi.

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Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri
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