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Ekonomi
AA 20.10.2026 11:25

İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi

İGA İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveller dergisinin İngiltere edisyonu tarafından düzenlenen "Okuyucu Tercihleri Ödülleri 2026" (Readers' Choice Awards 2026) kapsamında "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, seyahat dergisi okurlarının değerlendirmeleriyle belirlenen listede İstanbul Havalimanı, 94,29 puanla ilk sırada yer aldı.

Dünyada yaklaşık 350 noktaya uçuş imkanı sunan İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Havalimanı ve Dubai Uluslararası Havalimanı'nı geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Sıralamada Singapur Changi Havalimanı 93,92 puanla ikinci, Dubai Uluslararası Havalimanı ise 93,18 puanla üçüncü oldu.

Kopenhag Havalimanı 93,13 puanla dördüncü, Zürih Havalimanı 91,79 puanla beşinci, Katar’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ise 90,45 puanla altıncı sırada yer aldı.

Listede, Madrid-Barajas Havalimanı 90,23 puanla yedinci, Hong Kong Uluslararası Havalimanı 89,50 puanla sekizinci, Cape Town Uluslararası Havalimanı 88,24 puanla dokuzuncu ve Roma Fiumicino Havalimanı 87,92 puanla onuncu oldu.

İstanbul Havalimanı, 2024 ve 2025 yıllarında da Conde Nast Traveller’ın ABD edisyonunun okurları tarafından dünyanın en iyi havalimanı seçilmişti.

1909 yılında kurulan ve bünyesinde Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair ve Wired gibi yayınları barındıran Conde Nast, basılı yayınları, dijital platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla dünya genelinde milyonlarca okura ulaşıyor.

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Havacılık İstanbul Havalimanı
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