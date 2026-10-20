Bakan Kacır: 8 Turcornumuzun 5'i kadın girişimciler tarafından kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında son 23 yılda 233 bin kadın araştırmacıya 32 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Bugün iftiharla söyleyebiliriz ki uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz." dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine ve yatırım fırsatlarına erişimlerine destek olmak amacıyla 2015 yılında başlatılan İnovasyonda Kadın Programı devam ediyor.

İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle yürütülen program kapsamında Üsküdar Bulgurlu'da KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin yenilikçi fikirlerini başarılı teknoloji girişimlerine dönüştürmelerine katkı sunacak bu Merkezin, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde kıymetli bir yer edineceğini söyledi.

Kacır, "Eğitimden mentörlüğe, iş geliştirmeden yatırımcı buluşmalarına uzanan geniş bir yelpazede hizmet sunacak İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezinin ülkemiz, milletimiz ve elbette kadın girişimcilerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Küresel rekabetin inovasyon ve teknoloji ekseninde şekillendiğini, teknolojide yaşanan gelişmelerin hayatın her alanına yön verdiğini ve yenilikçi fikirlerin ekonomik değere dönüşmesi için yeni fırsatlar sunduğunu dile getiren Kacır, "teknoloji girişimciliğini" Türkiye Yüzyılı'nda yazacakları yeni başarı hikayelerinin öznesi olarak gördüklerini ifade etti.

Kacır, bu anlayışla, yenilikçi fikirlerin teknolojiye, teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte rekabet eden şirketlere dönüşmesini sağlayacak girişimci destek modelini bütüncül bir anlayışla inşa ettiklerini söyledi.

"Toplumların kalkınması ve kalıcı refahı kadınların azmi, gayreti ve cesaretiyle mümkün"

Bakan Kacır, girişimcilerin başarı yolculuklarında ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamak üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldıklarını belirterek, fikir aşamasındaki yenilikçi projelerin ticari iş modellerine dönüşmesinin önünü açan TÜBİTAK BiGG Programı ile 2 bin 700'ü aşkın teknoloji girişiminin kurulmasını sağladıklarını, TEKNOFEST ile binlerce girişimi ülkeye kazandırdıklarını dile getirdi.

Kacır, "'Bu ülkenin geleceğinde ben de varım' diyen, teknoloji geliştirme iddiası taşıyan her vatandaşımızın önünü açan uygulamalar sayesinde müteşebbislerimiz yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine pek çok alanda sayısız başarı hikayesine imza atıyor." diye konuştu.

Türkiye'de 2019'da milyar dolar değerlemeye ulaşmış tek bir teknoloji girişiminin dahi olmadığına dikkati çeken Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 8 unicornumuz, bizim deyimimizle 8 Turcornumuz var. Teknoloji girişimciliğinde kısa bir sürede ulaştığımız seviye bu ülkenin insanının içindeki cevheri ortaya çıkardığınızda neleri başarabileceğinin somut bir göstergesi. Bu millet dünyayla rekabet edebilecek bilgi birikimine de yeteneğe de cesarete de sahip. Bizlere düşen, yenilikçi fikirlerin önünü açmak, girişimcilerimizi ihtiyaç duydukları imkanlarla, teknoloji altyapısıyla ve yatırım kaynaklarıyla buluşturabilmektir. Biliyoruz ki toplumların gelişmesi, kalkınması ve kalıcı refahı ancak kadınların azmi, gayreti ve cesaretiyle mümkündür."

"Hedefimiz, Türk kadınlarının gerçek potansiyelini harekete geçirecek zemini oluşturmak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, kadınların hayatın her alanında taşıdıkları sorumluluk, ürettikleri çözümler ve yenilikçi fikirlerle bir medeniyetin temeli, taşıyıcısı ve koruyucusu olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Kadınların bilimde, teknolojide, inovasyonda, girişimcilikte ve üretimde güçlü şekilde yer alması ülkemizin topyekün kalkınmasının teminatıdır. Türkiye Yüzyılı'nda bilimde, teknolojide, AR-GE'de, inovasyonda ve yüksek teknoloji üretiminde dünyada söz sahibi, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim etmiş bir Türkiye için Türk kadınlarının gerçek potansiyelini harekete geçirecek zemini oluşturmak ortak hedefimizdir. Kadınlar, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarlarıyla toplumun her alanında hak ettikleri mertebeye adım adım ulaşıyor. Kadınlar, hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabilme imkanını bu dönemde elde etti."

"8 Turcornumuzun 5'i kadın girişimciler tarafından kuruldu"

Kacır, Türk kadınlarının bilim ve teknolojideki geniş birikiminin, yeteneklerinin ve üretme azminin Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç kattığını belirterek, "Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar dolar değerlemeyi aşan 8 teknoloji girişimimizin, Turcornumuzun 5'i kadın girişimciler tarafından kuruldu. 115 teknoparkımızda faaliyet gösteren 13 binden fazla firmada 36 bin, AR-GE ve tasarım merkezlerimizde ise 28 bin kadın çalışanımız var. Teknolojinin her sahasında dünya çapında başarılar elde eden projelerimizin arkasında kadınların azmi, gayreti ve emeği var." dedi.

Bakan Kacır, kadınların yeteneklerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilecekleri imkanları genişletecek adımları paydaşlarıyla hayata geçirdiklerini dile getirerek şunları ifade etti:

"TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında son 23 yılda 233 bin kadın araştırmacıya 32 milyar lira destek verdik. Bugün iftiharla söyleyebiliriz ki uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz. KOSGEB Girişimcilik destekleri kapsamında yine aynı dönemde 85 binden fazla kadın girişimciye 23,5 milyar lira katkı sunduk. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile 2010'dan bu yana 947 bin kadın girişimciye eğitim verdik. Kalkınma ajanslarımız eliyle kadın girişimciliğine yönelik 568 projeye 2,5 milyar lira kaynak sağladık."

"Ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemindeki kadın varlığını güçlendirecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bugün de kadınların toplumdaki varlığını adalet ve fırsat eşitliği zemininde güçlendiren KADEM'in İnovasyonda Kadın Programı vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek, İSTKA'nın desteğiyle yürütülen programla yapay zekadan biyoteknolojiye, tarımdan oyun teknolojilerine kadar farklı alanlarda özgün çözümler geliştiren 20 kadın girişimcinin projelerini girişim ekosisteminin önde gelen paydaşlarıyla buluşturmaya hak kazandığını söyledi.

KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nin, ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemindeki kadın varlığını güçlendireceğini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Merkezle kadın girişimcilerimiz fikirlerini yatırımcılarla buluşturma imkanına sahip olacak. Kadın girişimciler, eğitim ve tecrübe paylaşımını açılışını gerçekleştirdiğimiz Merkez vesilesiyle daha da güçlendirecek. Yeni fikir ve girişimlerin altına attıkları imzalarla geleceğe yeni ufuklar kazandıracak. Kadınların hayallerinin gerçekleşmesine, fikirlerinin gelişmesine kapı açacak, gayretlerinin ve emeklerinin somutlaşmasına imkan sağlayacak bu güzide Merkezin hayırlı olmasını diliyorum."