Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Bugün belirlenen hasta sayısı ise 743 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

[Grafik: TRT Haber]

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Aşılananların sayısı 1 milyonu geçti

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı 1 milyonu aştı.

Aşılananların sayısı anlık güncelleniyor.

İlk aşılananlar sağlık çalışanları

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor. İki doz halinde uygulanan koronavirüs aşısının ikinci dozu 28 günlük aranın ardından yapılacak.

Huzurevi ve bakımevinde aşılama başladı

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi.

19 Ocak'tan itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlandı. 90 yaş üzeri vatandaşlar da evlerinde aşılanacak.