"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı 1 milyonu aştı.

Aşılananların sayısı anlık güncelleniyor.

İlk aşılananlar sağlık çalışanları

Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimi 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasıyla başladı. Toplu aşılama ise ertesi gün sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla sürdü. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bugün, sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanması bekleniyor. İki doz halinde uygulanan koronavirüs aşısının ikinci dozu 28 günlük aranın ardından yapılacak.

Huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması sürüyor

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlandı.

Bu kapsamda, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı başladı. Bu kişiler uygun olduğu takdirde evlerinde aşı oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi Türkiye'de hızlı bir şekilde uygulanıyor. Dünyada aşılamada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de aşılama kademe kademe yapılıyor.

Sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek.

Aşı takvimi nasıl uygulanıyor?

Birinci aşamada, aşılamaya başlanan sağlık personelinden sonra sırada eczane çalışanları var. Yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu kurumlardaki görevlilere de öncelik verilecek. Birinci aşama, 65 yaş ve üstündekilerle tamamlanacak.

İkinci aşamada sıra kritik görev ve sektördekilere gelecek. Savunma, emniyet ve adalet personeli, zabıtalar, özel güvenlikçiler aşılanacak. Öğretmenler ile gıda ve taşımacılık sektörü çalışanları da bu grupta yer alıyor. İkinci aşamada 65 yaş altındakiler de aşılanmaya başlanacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak 18 ile 49 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlara aşı yapılacak. Sağlık sorunu olmayan diğer kişiler de yaş sırasına göre aşılanacak. 18 yaşından küçükler şimdilik aşı takviminde yer almıyor.

Sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar ise aşı olmak isterlerse diğer grupların tamamlanmasını bekleyecek. 4. aşamada bu kişiler aşılanacak.