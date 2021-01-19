Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı, ilişkilerin stratejik önemi vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien'ın, görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı ve iki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı.
Kalın ve O'Brien, iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı.
Etiketler: İbrahim Kalın Türkiye- ABD İlişkileri
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