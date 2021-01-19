Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştirildiğini belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.