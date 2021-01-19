Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Şaobin ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile görüştü.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmenin Bakanlıkta gerçekleştirildiğini belirtti.
Koca, görüşmeye ilişkin, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Shaobin’i bakanlığımızda misafir ettik. Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/qC62FuWF0V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca
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