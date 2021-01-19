Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/x8ZvHcVpom— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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