Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.