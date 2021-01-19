Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini değerlendirdiklerini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Koca, ikili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için Büyükelçi Yerhov'a teşekkür etti.
Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim. pic.twitter.com/1cqpbGl2FC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 19:48
- 19:44
- 19:42
- 19:38
- 19:36
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz