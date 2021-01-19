Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. 1 örgüt mensubu ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2013 yılında örgüte katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak, teslim olanların sayısı 10’a yükseldi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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