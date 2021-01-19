"Kumaş hazır, terziye gönderiyorum..."

HDP bu şifreli cümleyle terör örgütü PKK'ya eleman taşıdı. Şifreli görüşmeyi teslim olan terörist deşifre etti.

İkna çalışmaları sonucu 15 Ocak'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist A.Z, ifadesinde örgüte katılım sürecinde yaşadıklarını anlattı. Teslim olan teröristin ifadeleri ile HDP ve PKK arasındaki kirli ilişki bir kez daha gözler önüne serildi.

Teslim olan teröristin ifadesinden:

"Örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişi sürekli beni arıyordu. 'Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?' diyerek baskı yapıyordu. 'Evet hazırım' dedikten kısa bir süre sonra evimden araçla alındım. HDP'li görevli, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak 'Kumaş hazır, terziye gönderiyorum' şeklinde konuşma yaptı."

"Suriye'deki kamplarda eğitim aldık"

Terörist A.Z'nin 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi. A.Z, ifadesinde, HDP'nin "Kobani" çağrısı sonrası başlayan olaylar üzerinden kendisini kandırdığını söyledi:

"Kobani olayları üzerinden propaganda yaptılar. 2015'te HDP Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce kandırılıp örgüte katıldım. Benimle birlikte kandırılan kişilerle beraber Suriye'deki kamplarda eğitim aldık."

"Kaçmak için fırsat kollayan birçok örgüt mensubu var"

Terör örgütü PKK içindeki çözülmenin önlenemediğini söyleyen terörist A.Z, kaçmak için fırsat kollayan birçok örgüt mensubu olduğunu belirtti.

Jandarma ve emniyet birimlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana 9 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.