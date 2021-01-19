Aygün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Eski ÖSYM başkanlarımızdan Prof. Dr. Fethi Toker'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Eski ÖSYM Başkanlarımızdan Prof. Dr. Fethi TOKER’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/RX6n5qL4pT — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 19, 2021