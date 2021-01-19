Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÖSYM Başkanı Aygün’den Fethi Toker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Aygün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Eski ÖSYM başkanlarımızdan Prof. Dr. Fethi Toker'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.
Eski ÖSYM Başkanlarımızdan Prof. Dr. Fethi TOKER’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 19, 2021
Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/RX6n5qL4pT
Etiketler: Halis Aygün
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