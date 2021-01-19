Uzmanlara göre, kademeli esnemeye geçilebilmesi için 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısının binin altına düşmesi ve aşılamada ikinci kademeye geçilmesi gerekiyor.

Normalleşme süreci, daha önce olduğu gibi yine adım adım ilerleyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili düzenlemeler ilk adım olacak. Buna göre, öncelikle hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23.00'e çekilebileceği konuşuluyor. Hafta sonu, 56 saat süren kısıtlamaların, gündüz için kaldırılması da gündemde.

Lokantalar müşteri kabul etmeye başlayabilir

Lokantalar ve kafelerin de belli kurallarla yeniden müşteri kabul etmeye başlayabileceği konuşuluyor. Buralara da HES koduyla düzenleme yapılacağı öne sürülüyor.

Vaka sayısının düşmesiyle, hastanelerin de yükü azalmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle daha önce ertelenmek zorunda kalan ameliyatların ve tedavilerin de kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.

"Bu yılın haziran ayından sonra rahatlarız"

Kısıtlamalar gevşese de, uzmanlar rehavete kapılma konusunda şimdiden uyarıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşılamanın uygun bir şekilde devam etmesi durumunda bu yılın haziran ayından sonra rahatlanacağını söyledi. Taşova, bunun maskelerin atılacağı, kapalı ortamlarda bulunulacağı anlamına gelmediğini, 2022'de muhtemelen daha da rahat olunacağını kaydetti.