Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 505’inci gününde sürüyor.

Anne Saniye ve baba Musa Güler, Bingöl’den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızları Sevda için oturma eylemine dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

“Teslim ol” çağrısı

Kızlarının Ankara’da üniversite okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen anne Güler, 5 yıldır haber alamadıkları kızlarına teslim olması yönünde çağrıda bulundu:

“Kızım HDP ve terör örgütü PKK tarafından kandırılarak götürüldü. Kızım sesimi duyuyorsa teslim olsun. HDP ve PKK bu halka zulüm yapmıştır. Ailelerden çocuklarını onlar ayırdı. Halkın çocuklarını kandırıp, dağa yönlendiriyorlar. Bu nedenle onları sorumlu görüyorum ve kızımı onlardan istiyorum. Kızımı nasıl götürmüşlerse, geri getirsinler. Getirene kadar da buradan ayrılmayacağım.”