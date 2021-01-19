Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık U.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki Z.Y. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık U.K., müşteki Z.Y. ile daha önceden birlikte çalıştıkları kafede tanıştıklarını anlattı:

"Olay günü de kafeden alacağım olduğu için gittim. Kapıda Z.Y. ile karşılaştım. Gün içerisinde arkadaşım Ö.F.K. ile sözleşmiştik. Birlikte oturup muhabbet edecektik. Akşam Z.Y. ile kafeden birlikte çıkarak olayın olduğu kafeye gittik. Ö.F.K. bizi kafenin önünde bekliyordu. Üçümüz sohbet etmeye ve alkol almaya başladık. Yaklaşık 1 saat sonra Ö.F.K. işi olduğu için kalktı. Beraber yolcu ettik. Biz Z.Y. ile daha sonra 1,5 saate yakın oturup sohbet ettik. Ö.F.K ile Z.Y. sevgili oldukları için bu konuda konuştuk. Ancak Ö.F.K. kalktıktan sonra Z.Y. daha hızlı alkol almaya başladı. Duygu değişimleri yaşamaya başladı. Bana da sert bir dille tepki vermeye başladı."

Kendisinin Z.Y'yi sakinleştirmeye çalıştığını öne süren sanık U.K, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Masada duran bardağı kafamda patlattı. Ben kalkıp o sinirle boynundan veya saçından tutup lavaboya götürdüğümde yüzüm kandan görünmüyordu. Z.Y. çığlık atıyordu. Ben sinirlenmiştim. 'Sen niye bardağı yüzümde patlattın' diyerek Z.Y'ye vurmaya başladım, tokat attım, yumruk attım. Z.Y'ye 'birlikte karakola gideceğiz, birbirimizden şikayetçi olacağız' dedim. Bu sırada Z.Y. beni sakinleştirmeye çalıştı. Elimi yüzümü yıkamaya yardımcı oldu. Biraz daha sakinleşmiştim. Sonra masaların üzerini topladık. Sakinleşmeye çalıştık. Birbirimize sarıldık. Sakinleştikten sonra çıkmaya karar verdik. Ben kesinlikle Z.Y'yi orada zorla tutmadım."

Sanık U.K., mağduru darbettiğini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi:

"Mağduru darbettiğim doğrudur boğazını da sıkmış olabilirim. Ancak kendisine sinkaflı sözler söylemediğim gibi tehdit de etmedim. Bunları kabul etmiyorum. Kesinlikle iddia ettiği şekilde cinsel saldırıda bulunmadım."

Müşteki Z.Y. ise olayı şu şekilde anlattı:

"Kafede Ö.F.K. de vardı. 3 kişi bir saat kadar oturduk. Alkol aldık. Sonra Ö.F.K. işi olduğu için kalktı. Ben de onunla kalkacağım dedim. Ama sanık bana 'sen biraz daha otur ben seni bırakırım' dedi. Ö.F.K'yı yolcu ettim. Tekrar yukarı çıkıp oturmaya devam ettik. Sonra sanıkla beraber 1 saat kadar oturduk. İşlerle ilgili konuştuk. Sonra birden bana asılmaya başladı. Çok güzelsin, akıllısın gibi sözler söyledi. Ben de benimle bu şekilde konuşmaması için ihtar ettim. Sonrasında beraber otururken benim üstüme doğru geldi. Sarıldı, öpmeye çalıştı. Ben kendisini ittim ancak dinlemedi beni. Ben de masada bulduğum bardağı sanığın kafasında kırdım. Çok sinirlendi. Saçlarımdan tutarak tuvalete götürdü. Tuvalette beni dövdü. Kafamı duvarlara vurdu. Boğazımı sıktı."

Müşteki Z.Y., sanığın daha sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti:

"Taciz ederken bana vurmaya devam etti. Bana kapının kilitli olduğunu buradan çıkamayacağımı söyledi. Ben de sakinleştirip, huyuna gitmeye çalıştım. Sonrasında beni bıraktı. Tekrar oturduğumuz yere geldik. Koltuğun üzerindeki kanları sildik. Beni motorla arkadaşının evine götürdü. Üstümüzü temizleyecektik. Ben aslında istemedim. Etrafta kimse yoktu. Ben çok korkmuştum. Arkadaşı ne olduğunu sorunca kavga ettiğimizi söyledi. Sanık beni oradan çıkartmaz diye korkumdan söyleyemedim. Ailem hala bilmiyor bu olayı. Sanıktan şikayetçiyim."

Tutukluluk hali devam edecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin çözümünün yapılması için bilirkişiye verilmesini kararlaştırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık U.K'nin, 23 yaşındaki Z.Y'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.